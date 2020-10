Grujic apresentou-se no Dragão: «Trago energia e trabalho árduo»

Após ter estado incluído nos compromissos da seleção da Sérvia, Marko Grujic apresentou-se na manhã desta terça-feira, no Estádio do Dragão, para começar a sua aventura de azul e branco. O médio, que está na Invicta por empréstimo do Liverpool até ao final da temporada, focou o seu discurso no trabalho diário e vincou a sua visão coletiva do futebol.





"Jogo no meio-campo, acho que os portistas já sabem isso, e trago comigo energia e trabalho árduo. As minhas ideias sobre o futebol são as seguintes: primeiro temos de defender juntos para depois podermos atacar juntos também. Farei tudo o que puder para manter o FC Porto no trilho vitorioso", disse, aos meios do clube.Grujic falou também do Estádio do Dragão, de Sérgio Conceição e das suas recordações do FC Porto ainda como criança.Lei-a as declarações na íntegra:"É um sentimento incrível. Finalmente estou aqui, no Porto, e o estádio é espetacular. Só consigo imaginar o seu aspeto quando os adeptos regressarem às bancadas. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e por jogar pelo FC Porto o mais rapidamente possível.""Ainda não tive tempo para falar com os meus novos colegas nem com o treinador, porque estive na seleção, mas, se tudo correr bem, espero vê-los a todos amanhã de manhã. Sei que o Sérgio Conceição foi um grande jogador que também se tornou num grande treinador. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele.""O FC Porto é um clube enorme. É um dos maiores clubes da Europa. Tem uma história recheada de sucessos, com as conquistas da Taça UEFA, da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Ainda era uma criança quando isso aconteceu, na época do José Mourinho, mas recordo-me do jogo da final num ano inacreditavelmente bem-sucedido para o FC Porto.""Vou dar tudo por tudo, entregar-me a cem por cento em cada treino e em cada jogo e espero que voltemos a conquistar o título."