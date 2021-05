Grujic deverá fazer companhia a Uribe frente ao Farense

Com o Farense, depois de amanhã, Uribe prepara-se para o 17º jogo consecutivo a titular, série que só não é mais elevada porque foi expulso em Braga, a contar para a Taça de Portugal, e falhou a receção ao Boavista para a Liga NOS.

Como companhia, ao contrário do habitual, deverá ter Grujic, uma vez que Sérgio Oliveira completou uma sequência de cinco cartões amarelos com o Benfica e terá de cumprir castigo com os algarvios. Vai, assim, repetir-se a dupla de médios do derradeiro encontro do FC Porto no Dragão. Também aí Sérgio Conceição escolheu o médio sérvio para atuar ao lado de Uribe, dando descanso a um Sérgio Oliveira que nos últimos tempos tem caído de rendimento.

A parceria teve até bastante sucesso, com Grujic a exibir-se a excelente nível e a contribuir com um golo para o triunfo por 3-2. Com o Farense haverá nova chance para se mostrar.