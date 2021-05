Grujic diz adeus a um «clube especial»

Autor de um dos quatro golos com que o FC Porto venceu o Belenenses SAD na quarta-feira, Grujic, que esteve no Dragão esta época por empréstimo do Liverpool, despediu-se com uma mensagem emocionada nas suas redes sociais.





"Misto de emoções depois de termos disputado a nossa última partida da temporada. Sinto-me honrado e privilegiado por ter tido a oportunidade de jogar por este clube especial. Grande grupo de trabalho, assim como staff. Obrigado por tudo", escreveu o médio na sua conta no Instagram.Grujic vê agora terminar o período de cedência ao FC Porto, porém a SAD estuda a possibilidade de continuar a contar com o sérvio em 2021/22. O sérvio, que esta quinta-feira de manhã esteve no Santuário de Fátima, como mostrou nas suas redes sociais, tem contrato válido com o Liverpool até junho de 2023.