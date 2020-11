Grujic é baixa frente ao Manchester City

Grujic foi o escolhido de Sérgio Conceição para ocupar a vaga do lesionado Uribe e a verdade é que a opção até resultou bem. No entanto, uma abordagem incorreta a um lance a meio-campo acabou com o sérvio a ver o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho. Deixou a equipa com dez numa fase complicada, que, felizmente para os dragões, não teve consequências no resultado.

A expulsão deverá ter ainda repercussões no duelo da próxima semana, frente ao Manchester City, onde Grujic terá de cumprir castigo. Caso Uribe não recupere, Loum pode entrar na rampa de lançamento.