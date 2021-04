Grujic: «Está mais difícil, mas tudo é possível com grande espírito e preparação»

Marko Grujic foi titular no meio-campo do FC Porto diante do Chelsea e, no final da partida, lamentou a derrota dos dragões na primeira mão dos quartos de final da Champions.





"Tivemos o controlo do jogo, mas foi o Chelsea quem marcou. É difícil avaliar este jogo. Foi injusto. No primeiro tempo dominámos, criámos vários lances de finalização e eles chegaram ao intervalo em vantagem com apenas um remate. É difícil jogar contra uma equipa que segura bem a bola. Mesmo assim mostrámos que temos a mesma qualidade e que podemos discutir o jogo de igual para igual. Criámos novas e várias ocasiões para marcar na segunda parte, mas não tivemos a eficácia desejada", disse o jogador sérvio, à Eleven Sports.Apesar da derrota, Grujic não atira a toalha ao chão. "A eliminatória está mais difícil, mas tudo é possível com grande espírito e preparação", considerou.O médio admitiu ainda que, com adeptos nas bancadas, "seria uma história diferente". "Mas não nos podemos queixar porque é uma circunstância que afeta não só o nosso adversário, como todo o Mundo por causa da pandemia", constatou.