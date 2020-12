Grujic: «Faço sempre tudo para ganhar, mas este era especial»

Marko Grujic foi titular no triunfo do FC Porto frente ao Tondela (2-1) que garantiu a passagem dos dragões à próxima ronda da Taça de Portugal. Na reação ao encontro, o médio sérvio sublinhou a importância do resultado perante um adversário que voltou a causar dificuldades.





"Em primeiro lugar foi uma vitória importante. Vamos em frente, eles mostraram mais do que diz a classificação deles. Tivemos sorte naquela última situação. É um sinal de que temos de continuar a trabalhar para terminar com estes erros. Mas como disse, foi uma boa vitória e seguimos em frente. Eles jogaram também bem na Liga, com o 4-3. Sabíamos que seria difícil e teríamos de fazer um bom trabalho. Só fizemos dois golos, podíamos ter feito mais", afirmou Grujic, ao Porto Canal.O jogador de 24 anos entrou de início pela primeira vez no Estádio do Dragão e não escondeu a satisfação. "Foi a minha primeira titularidade aqui. Foi especial. Faço sempre tudo para ganhar, mas este era especial. Felizmente conseguimos", concluiu.