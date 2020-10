Grujic: «Mostrámos muito caráter»

Em estreia com a camisola do FC Porto, Marko Grujic teve esta terça-feira a sua primeira chance de atuar pelos campeões nacionais, numa partida diante do Olympiacos na qual foi lançado aos 70 minutos. Entrou no lugar de Otávio e, em jeito de análise, diz ter ficado agradado pela forma decisiva como os dragões se apresentaram.





"Estou muito feliz pela minha estreia. A equipa mereceu os 3 pontos e fizemos um bom jogo. Mostrámos muito caráter, pois na Liga dos Campeões não há jogos fáceis. Estou satisfeito por ter feito o primeiro jogo e por ter jogado frente aos nossos adeptos", assumiu o médio sérvio.O jogador cedido pelo Liverpool assumiu ainda que, em face da situação no grupo, vencer era fundamental. "Foi muito importante. Foi uma boa vitória depois de termos perdido em Inglaterra. Fizemos um bom jogo e agora temos de nos preparar para os próximos encontros", finalizou.