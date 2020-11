Grujic no relvado na véspera do embate com o Marselha 

Marko Grujic é uma das dúvidas do FC Porto para o jogo com o Marselha, mas os indicadores dados no treino desta terça-feira foram positivos. O médio sérvio, que tem estado em treino condicionado, esteve no relvado com o restante plantel e fez todo o aquecimento.





Já Pepe não foi visto no relvado. O defesa continua a recuperar de uma lesão no pé e não se juntou aos trabalhosAinda antes do treino desta terça-feira, Sérgio Conceição esteve cerca de 5 minutos à conversa com Sérgio Oliveira, médio que tem sido uma das peças mais importantes dos dragões.