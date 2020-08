Grupo de sócios do FC Porto pediu a continuidade de Sérgio Conceição "por muitos anos"

Sérgio Conceição foi hoje homenageado pela Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, que lhe ofereceu uma peça em porcelana com uma dedicatória pelos serviços prestados ao FC Porto e pela sua dedicação ao clube. Uma distinção que se seguiu às conquistas do campeonato e da Taça de Portugal.





"Há dois pilares nos êxitos que estamos a ter no FC Porto e que poderemos vir a ter, que são Jorge Nuno Pinto da Costa e Sérgio Conceição, são duas peças fundamentais. Depois da homenagem a Pinto da Costa, entendemos que deveríamos fazer também uma homenagem ao Sérgio Conceição, porque são dois baluartes para o êxito do FC Porto. Sérgio Conceição tem um passado como jogador, foi um profissional dedicado ao FC Porto e transportou essa mística para a função de treinador. É uma pessoa irreverente, frontal, é isso que os sócios do FC Porto querem. Eu e muitos sócios do FC Porto entendemos que o Sérgio Conceição deve continuar como treinador do FC Porto por muitos anos, tal como o senhor Pinto da Costa disse, enquanto ele estiver na presidência, deve continuar como treinador. O FC Porto fica mais forte, saudável, vitorioso, mais ganhador. Foi o que nos levou a fazer esta homenagem, que ele agradeceu, e não tinha que o fazer. Fizemos esta homenagem com rigor, simpatia, com amizade e, cima de tudo, tendo em conta o caráter como homem, treinador, como pai e filho, estamos muito orgulhosos e temos muita honra de lhe ter feito esta homenagem, que bem mereceu. Se calhar para ano fazemos outra vez, porque bem merece", revelou Fernando Cerqueira, líder do grupo de associados do FC Porto que apoia Pinto da Costa desde 1982.