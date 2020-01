Grupo sente estar mais blindado

Depois de ter estado no olho do furacão por ter denunciado a falta de união do clube após o jogo com o Sp. Braga, Sérgio Conceição está agora focado em manter o grupo estanque a fatores externos. A explosão do caso do ‘rato’ retirou a polémica do patamar desportivo e centrou-o na esfera política. Após um triunfo contra o Gil Vicente, onde realizou um discurso emocional à equipa, ao intervalo, agora Conceição sente que, após um impacto inicial difícil de encaixar, o grupo encontra-se mais blindado. Segue-se na lista o regresso à normalidade exibicional.