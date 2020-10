Guardiola destaca Pepe, Marega, Conceição e elogia FC Porto: «Grande admiração por eles»

Pep Guardiola destacou a importância de entrar a vencer na fase de grupos da Liga dos Campeões, até porque o jogo é em casa. O treinador do Manchester City elogiou a equipa do FC Porto e a sua cultura de exigência.





"O FC Porto e o Benfica são os mais fortes de Portugal. É uma equipa com mentalidade de procurar ganhar sempre. Todos os jogos são importantes, são fortes fisicamente e têm jogadores experientes como Pepe. O Marega na frente é um jogador que cria perigo, corre pelas linhas. E depois têm esse espírito, a cultura do FC Porto que vem dos dirigentes, do míster Sérgio Conceição, vai ser um jogo difícil, como sei por cada vez que joguei contra a equipa do FC Porto. Já joguei pelo Barcelona, no Bayer Munique e perdemos 3-1 lá... Reconheço como será difícil. Enfrentá-los será um bom desafio", começou por dizer o técnico catalão."Ele [Sérgio Conceição] conhece o clube, foi jogador do FC Porto, um jogador excelente. E quando vês as equipas dele a jogar, são equipas vivas. Sabes o quanto são bons nos livres, nas bolas paradas, na transição. O FC Porto é uma equipa histórica em Portugal e na Europa, tenho grande admiração por eles. E vocês vêm a qualidade dos jogadores, a ideologia do futebol em geral", acrescentou o treinador do Man. City na antevisão do jogo de amanhã (20 horas).