Gustavo mais ‘preso’ ao Timão

Gustavo renovou o seu contrato com o Corinthians até 2020 e, assim, parece afastar-se um pouco da rota do FC Porto. O ponta-de-lança, de 25 anos, foi associado aos dragões ao longo da última semana, não se conhecendo avanços efetivos do clube pelo seu concurso. O seu valor de mercado rondará os 10 milhões de euros.