Há mais seis jogadores a um ano do fim da linha

Além de Marega, a SAD do FC Porto tem mais seis jogadores a um ano de terminarem as respetivas ligações ao clube. São eles Alex Telles, Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio, Soares e Aboubakar. Ora, isto significa que há muito que fazer nas próximas semanas, havendo a necessidade de decidir quem vender e com quem negociar as renovações.





Entre estes casos, Pepe será o de mais fácil resolução, uma vez que a intenção do internacional português é terminar a carreira no Dragão. De resto, Alex Telles tem a saída praticamente assegurada e há intenções de segurar Otávio e Sérgio Oliveira. Quanto a Soares e Aboubakar, será o mercado a ditar as leis.