Há quatro ases do FC Porto sob aviso amarelo Com as decisões à vista, Marchesín, Pepe, Corona e Sérgio Oliveira estão a um cartão do castigo





Dupla de capitães em risco para as seis ‘finais’

• Foto: José Gageiro/Movephoto