Há quem tenha muito respeito pelo FC Porto

O FC Porto conhece hoje o seu oponente no sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os dragões têm sido apontados como o adversário mais desejado no pote das equipas que venceram os respetivos grupos, mas entre os clubes que até lhe podem calhar em sorte há quem não pense assim. A começar desde logo por José Mourinho...

"Provavelmente as pessoas olham para o FC Porto como um adversário apetecível entre Real Madrid, Bayern, Barcelona e Borussia Dortmund... Eu não penso assim, de todo", disse o técnico português, em declarações prestadas à televisão do Manchester United, explanando as suas razões: "Foi esse o sentimento que o Manchester United teve há 15 anos. E um Manchester United repleto de estrelas ficou pelo caminho e o FC Porto seguiu em frente. Não estou ansioso por defrontá-los porque sei que têm uma equipa muito boa."

Mas Mourinho não é o único. Bruno Génésio afina o seu discurso pelo mesmo diapasão. "Há seis equipas que podemos defrontar e todas são grandes equipas europeias. E incluo sem dúvida o FC Porto, porque tenho ouvido muitos disparates sobre esta equipa. Desde que nos qualificámos que ouço que é a equipa que tem de nos calhar. Não é verdade, eles ganharam todos os jogos do grupo [n.d.r.: o FC Porto venceu cinco e empatou um], é uma equipa com jogadores rápidos e técnicos no ataque. Domina o campeonato português e é uma equipa muito boa", afirmou o técnico do Lyon.

Manchester United e Lyon são apenas duas das equipas que podem vir a enfrentar o FC Porto e àquelas juntam-se Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Ajax e Roma. A primeira mão dos ‘oitavos’, que os dragões disputarão como visitantes, jogar-se-á a 12, 13, 19 ou 20 de fevereiro de 2019 e a segunda mão a 5, 6, 12 ou 13 de março. O sorteio está marcado para as 11 horas, em Nyon, na Suíça.