Héctor Herrera 'riscado' da seleção mexicana

Héctor Herrera não voltará a ser chamado à seleção mexicana com Gerardo Martino enquanto selecionador. A notícia é avançada pelo 'Record' do México, através de um dos seus colunistas, que dá conta de que Tata não gostou das explicações do ainda médio do FC Porto para não ir à Gold Cup. O médio, recorde-se, falou em "desgaste" e necessidade de resolver o futuro como justificações para não disputar a prova.





Ora, de acordo com aquele periódico, ou Herrera procura o selecionador para lhe explicar os seus motivos novamente ou Martino fecha-lhe as portas enquanto liderar os 'aztecas'.O capitão do FC Porto termina contrato com os dragões no próximo dia 30 e deverá reforçar o Atlético Madrid