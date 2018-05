Hélder Postiga abandonou os relvados na época passada e foi ontem homenageado em Vila do Conde, de onde é natural, com mais sete internacionais A a quem o município prestou tributo.

Agora na pele de comentador, o ex-avançado portista aproveitou, no final do evento, para abordar o regresso aos títulos do FC Porto em 2017/18. "Esta conquista é sem dúvida mérito do Sérgio Conceição depois de um longo período de espera contínua. É um título com o carimbo do treinador, que teve claramente menos recursos que outros treinadores e valorizou os seus ativos. Esperemos para ver como será a próxima época, se ele fica ou sai e também com que jogadores pode contar", concluiu, atribuindo grande parte dos louros ao técnico portista.

Postiga vestiu a camisola dos dragões desde os escalões de formação até à equipa principal, erguendo nove troféus de azul e branco.

Autor: Rúben Tavares