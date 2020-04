Hélder Postiga elegeu o golo mais importante da carreira

Hélder Postiga foi um dos melhores pontas-de-lança do futebol português, com momentos marcantes ao serviço do FC Porto, Sporting, Seleção Nacional, entre outros, mas na hora de indicar aquele que foi o golo mais importante da sua carreira, o antigo internacional português foi direto à baliza.





"O primeiro golo não se esquece, até pelo simbolismo. Foi inesquecível frente ao Grasshoppers, deu-me alma para conseguir chegar onde cheguei", lembrou à FC Porto TV, reportando-se ao tento que valeu o empate (2-2) aos dragões, no Estádio das Antas, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions.Recorde-se que Hélder Postiga estreou-se nessa noite pelo FC Porto, tendo entrado aos 55 minutos para o lugar de Clayton. Quatro minutos depois fez o golo da igualdade.