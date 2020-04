Hélder Postiga recorda "exibição memorável que marcou toda a gente" no FC Porto

Hélder Postiga foi um dos três convidados da FC Porto TV para recordar o jogo frente à Lazio, faz hoje 17 anos, no Estádio das Antas, que abriu caminho ao apuramento dos dragões para a final da Taça UEFA. O antigo ponta-de-lança concordou com a ideia generalizada entre a nação portista de que foi um dos encontros mais épicos da história do clube.





"Faz 17 anos de uma exibição memorável, marcou toda a gente, é difícil encontrar pontos negativos nesse jogo, tirando o golo da Lazio, catapultou-nos a todos para um nível europeu", lembrou Postiga, referindo-se a esse encontro como um bom exemplo para ser mostrado a quem gosta de futebol."Foi um vendaval de jogo ofensivo, com mais acerto na finalização, teria sido um resultado ainda mais histórico. Se um treinador quiser mostrar como deve ser transição ofensiva, é mostrar esse jogo. Do outro lado estava uma equipa experiente, que tinha ganho o campeonato italiano pouco tempo antes, com muitos craques, uma equipa muito forte a quem pensávamos que seria difícil marcar", recordou ainda.Deco e Derlei também evocaram momentos marcantes com a camisola do FC Porto, desde logo essa noite histórica nas Antas.