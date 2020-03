Helton: «Protejam-se e protejam os outros»

Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, admite estar a viver a atual pandemia do coronavírus "com grande tristeza" e pede às pessoas que façam o máximo para se protegerem.





"É um momento difícil que o mundo está a atravessar, mas temos de ter fé que tudo vai correr pelo melhor. Não podemos fazer muito para reverter esta situação, apenas mantermos a confiança no que está a ser feito e sermos cuidadosos em casa e com os outros", sublinhou um dos embaixadores da Liga Portugal em declarações ao site do organismo."O apelo que deixo a todos é que respeitem todas as medidas que foram indicadas. Protejam-se e protejam os outros, só assim podemos combater esta epidemia", acrescentou Helton, que vive em Portugal e garante estar "a cumprir com todas as medidas que a DGS e Governo recomendaram"."Concordo com algumas [medidas], outras não. No entanto, se foram as nossas autoridades a decidir, com toda a certeza é o melhor para todos nós e temos de cumprir", sustentou o antigo guardião brasileiro de 41 anos."Estou em casa, em quarentena, e quando necessário uso o gel desinfetante, luvas e máscara. Saio de casa apenas para o estritamente necessário, como ir às compras.""Fiquem em casa, protejam-se, façam exercício físico em casa e cuidem da vossa alimentação. Cumpram com todas as medidas porque só assim iremos conseguir acabar com este vírus."