Helton recorda a sua 'maluquice', aplaude Marchesín e elege Villas-Boas

Em mais uma iniciativa 'FC Porto em casa', que os dragões têm promovido na FC Porto TV, Helton e Jorginho recordaram esta quarta-feira as respetivas carreiras como jogadores azuis e brancos. O guardião, que representou o clube entre 2005 e 2016, aprecia especialmente o atual dono das redes, Marchesín, até pelo bom jogo de pés que também o celebrizou.





"Tenho uma opinião muito favorável, embora nos últimos jogos, talvez nos últimos 10 ou mais, não tenha conseguido dar continuidade àquele trabalho inicial. Algo que muitos até podem questionar, mas que é normal", referiu Helton, indo de imediato de encontro a uma 'maluquice' específica que muito aprecia: "Adaptou-se muito rapidamente ao estilo de jogo, que é diferente em cada país. Pensas que o futebol é o mesmo, que é todo igual, mas não é, o ritmo é outro. Gosto muito dele e acho que transmite tranquilidade, mesmo no jogo com os pés, que hoje em dia é providencial. Na minha altura chamavam-me de maluco... 'Ele quer aparecer, ele quer ter imprensa...' Não, muito pelo contrário. Se ele pode fazer história no FC Porto? Concordo plenamente. Essa frieza para mim é fundamental. Quando jogas com os pés, tu é que inicias o jogo. Se os companheiros tiverem confiança em passar a bola para ti, a coisa está a correr bem."Sobre os treinadores que mais o marcaram no Dragão, o guardião brasileiro não tem dúvidas em apontar o seu favorito, pese embora a sua gratidão a todos. "Co Adriaanse muito importante pela aposta que fez em mim. O professor Jesualdo Ferreira pela continuidade que tive, embora me tenha deixado de fora 4 jogos [risos] depois de uma derrota em Londres e apesar de eu até ter sido escolhido como melhor jogador... Por quem eu ganhei um carinho enorme foi o André Villas-Boas. Para mim foi o meu grande treinador no FC Porto, que me deu a oportunidade também de ser seu amigo. Quando o André começou a treinar-nos tinha mais dois anos do que eu... É um grande amigo, sou fã dele", referiu.