Helton relembra Co Adriaanse: «0-0 ao intervalo e era um Deus nos acuda no balneário»

Co Adriaanse chegou ao FC Porto no verão de 2005 para recolocar o clube na rota dos títulos, mas a sua experiência em Portugal terminou pouco depois. Conhecido por ser irreverente nos métodos de trabalho e nas táticas utilizadas, o treinador holandês, pelos vistos, também não era meigo no trato com os jogadores. Quem o diz é Helton e Jorginho, que estiveram esta quarta-feira no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube.





"O homem era complicado. Que o diga o Jorginho… [risos]. Se o jogo estivesse 0-0 ao intervalo, meu Deus, era logo um Deus nos acuda no balneário. Tinha muita coisa boa, mas também muita coisa péssima", começou por dizer Helton, completando: "Muitas vezes acordávamos antes das 7 horas da manhã para ir pedalar para o bosque. Nem o pequeno-almoço tomávamos. Sempre a pedalar, para lá e para cá. Depois sim, comíamos alguma coisa e logo de seguida havia outro treino. Era duro. Mas também éramos a equipa mais bem preparada. Lembro-me do Paulinho [Assunção], sempre a correr… A gente dizia, calma rapaz, o jogo já acabou, e ele continuava a correr no balneário [risos]."Jorginho concordou, mas não deixou de elogiar Co Adriaanse, afinal de contas foi quem mais apostou em si no FC Porto. "É verdade que o homem não gostava nada de 0-0 ao intervalo. Já sabíamos ao que íamos. Ele queria golos, jogar para a frente… Chegou com métodos muito exigentes, com treinos diferentes, com muito toque de bola. Eu fui disciplinado, fazia o que ele queria. Por isso gostou de mim", referiu o ex-avançado.