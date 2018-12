Hernâni sempre pronto para ajudar

Titular em Istambul, Hernâni respondeu à altura da confiança que Sérgio Conceição em si depositou nas últimas partidas. O extremo garante que, à imagem de todo o plantel, está sempre pronto para ajudar.

"A minha motivação é com o trabalho. Trabalhamos todos os dias no máximo, quer seja eu quer seja outro qualquer deste grupo. É assim que temos de pensar, que é para quando formos chamados podermos dar boas respostas", garantiu Hernâni, satisfeito pelo reconhecimento que tem recebido da própria equipa: "É sempre motivante e um conforto saber que os meus colegas veem o que faço em todos os treinos e nos jogos. É sempre mais um motivo para acreditar e querer sempre mais." Vincando que a equipa tem de ser "sempre séria no que faz", o português assegura o FC Porto não vai facilitar diante do Santa Clara: "Vai ser um jogo difícil, as equipas quando jogam contra o FC Porto encaram esses jogos sempre com total seriedade."