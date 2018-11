Herrera à espera da vaga

A estrutura que Sérgio Conceição definiu para tentar ganhar na Madeira deixa, quando muito, margem para uma dúvida no onze. É essa possibilidade que Herrera espreita no sentido de voltar a uma titularidade de que não desfrutou nas duas últimas partida, contra Feirense e Varzim. Se será praticamente garantida a sua entrada em cena contra o Lokomotiv, já perante o Marítimo tudo vai depender do que o treinador tem na manga para surpreender os verde-rubros.Note-se que o capitão fez parte das escolhas iniciais de Sérgio Conceição nos primeiros 13 jogos oficiais. No entanto, depois de ter marcado um dos golos que valeu a vitória em Moscovo, frente ao Lokomotiv, o mexicano de 28 anos defrontou o Feirense, mas apenas na condição de suplente utilizado, algo que não acontecia desde agosto de 2017.Uma situação inusitada, compreendida de certa forma pela gestão de recursos, que ganhou contornos ainda maiores quando o médio nem sequer se sentou no banco na receção ao Varzim, ao contrário do que aconteceu com outros pesos-pesados da equipa, como Marega, Soares, Corona e Óliver Torres. Um cenário que coloca Herrera em segundo plano, ainda que a situação possa ser pontual, uma vez que se trata de um elemento com carisma e qualidade acima da média. E, sobretudo, que tem a confiança do treinador apesar de se encontrar em final de contrato.