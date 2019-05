Herrera revela garantia de Casillas após visita do plantel do FC Porto ao guarda-redes

Plantel do FC Porto visitou Casillas com camisolas especiais Plantel do FC Porto visitou Casillas com camisolas especiais

Herrera foi o porta-voz do FC Porto após a visita do grupo de trabalho a Iker Casillas, revelando que o guarda-redes está "com muito ânimo" e que lhes deixou uma garantia para o curto prazo."Vi-o bem, com muito ânimo, positivo. Disse-nos que na próxima semana estará connosco. Está bem e tranquilo", começou por dizer o capitão dos dragões, em declarações ao Porto Canal.Sobre o abalo que o problema de Casillas teve no plantel azul e branco, Herrera sublinhou que o efeito só pode ser positivo. "O grupo está tranquilo, unido. Estas coisas não acontecem frequentemente e demonstramos que estamos unidos. Isto só pode trazer coisas positivas. Força para enfrentar a partida com o Aves, que é importante também para dar mais força ao Iker. Que sinta apoio não só pela nossa presença, mas também com o resultado", apontou o mexicano.