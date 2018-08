Continuar a ler

Dever de dar estabilidade junto do grupo

"A minha cabeça está aqui e o foco no FC Porto. Amanhã teremos uma final muito importante. Nada nos pode distrair de conseguir o objetivo, que é a Supertaça. Como capitão tenho de dar o exemplo e tento fazê-lo diariamente."



Como vê a equipa nesta altura? Como está a defesa?

"Vejo a equipa muito bem. Sofremos duas baixas importantes, Marcano e Ricardo. No lado direito está o Maxi e a central alguém que, sendo um miúdo, tem condições para crescer. Se não, que escolha o míster. No geral, vejo a equipa muito bem e concentrada."



FC Porto mais precavido para o Aves?

"Fizeram a nossa vida difícil no campeonato fora de casa e já tinha dito que será um adversário complicado, uma final que não será fácil. Amanhã temos de estar a 100 por cento para ganhar."



Como está em termos físicos?

Héctor Herrera foi o jogador do FC Porto escolhido para fazer a antevisão à Supertaça, que se disputa amanhã (sábado), diante do Aves. O capitão portista destacou a importância de poder começar a ganhar e sublinhou que a equipa vai colmatar as saídas de Marcano e Ricardo Pereira."É muito importante, começar com um título é muito positivo para depois começar o campeonato. Estamos muito motivados para vencer a Supertaça e queremos demonstrar dentro de campo que somos os melhores."