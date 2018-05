A atravessar o melhor momento da carreira, Héctor Herrera conhece por estes dias um pico de valorização que pode até nem ficar por aqui. Pré-convocado pelo México para o Mundial’2018, o médio não só tem lugar garantido na lista final como será a trave-mestra dos tricolores na competição. Um estatuto que, assim as exibições correspondam ao esperado, pode até vir a ter implicações no seu futuro.

"Temos um jogador que é de elite para jogar numa das quatro melhores ligas e em qualquer das cinco melhores equipas do Mundo: Héctor Herrera", afirmou Juan Carlos Osorio, selecionador mexicano, dando conta da sua confiança nas capacidades da sua equipa: "Temos a possibilidade de apresentar uma equipa muito competitiva no jogo aéreo. Uma equipa que pode apostar nas transições defesa/ataque, pois temos dois ou três jogadores capazes de conduzir o jogo da equipa em velocidade. Alguns deles melhoraram e agora temos jogadores de área a área."

Com apenas mais um ano de contrato pela frente, a desejada renovação, por parte da SAD, não deverá conhecer grandes dificuldades. A continuidade de Herrera no plantel está assegurada a curto prazo pelo facto de o atual vínculo se estender até junho de 2019, mas a intenção dos responsáveis dos dragões é prolongar o contrato do mexicano. Perante o atual estatuto de Herrera junto dos companheiros de equipa e até dos próprios adeptos, a sua permanência na Invicta é vista como fundamental para a consolidação de uma base estável no balneário.

Só o mercado e as eventuais ambições profissionais de Herrera poderão abalar esta intenção.