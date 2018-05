A transferência de Ricardo Pereira para o Leicester mereceu uma mensagem especial de Héctor Herrera. Um misto de sentimentos para o capitão dos dragões, que por um lado ficou satisfeito com a concretização de um sonho por parte do antigo companheiro, mas por outro lamentou a saída de um "irmão"."Boa sorte macaquinho! Desejo-te tudo de bom, irmão! Que Deus te abençoe, vou ter muitas saudades tuas. Jogas muito macaquinho", escreveu o mexicano, no Twitter, acompanhando a mensagem com uma foto dos dois nos festejos do título. Recorde-se que o lateral assinou pelos ingleses a troco de 20 milhões de euros imediatos para os cofres da SAD.