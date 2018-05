A convivência na seleção mexicana permitiu a Héctor Herrera entregar a medalha de campeão nacional a Miguel Layún, que também teve participação na conquista do título, com sete jogos. O defesa, de 29 anos, que esteve emprestado na segunda metade da época ao Sevilha, fez um vídeo e publicou-o nas redes sociais, tendo ao seu lado o capitão dos dragões.Herrera e Layún estão envolvidos na preparação do México para o Mundial da Rússia. O primeiro foi titular no jogo particular frente ao País de Gales, tendo sido considerado o melhor em campo na equipa de Juan Carlos Osorio, comprovando o seu bom momento. Layún, tal como Diego Reyes, não fez parte das escolhas do selecionador para este encontro, devendo entrar em ação no teste diante da Escócia. Reyes, que recupera de uma lesão muscular contraída na última jornada do campeonato, também deverá ser utilizado no segundo jogo de preparação.Quanto a Jesús Corona, também foi titular frente ao País de Gales e rubricou uma jogada muito aplaudida pelos seus compatriotas. O extremo tem lugar assegurado na lista final de Juan Carlos Osorio, tal como os seus companheiros do FC Porto. A imprensa mexicana constatou esse facto através dos números atribuídos aos jogadores no primeiro jogo de preparação.