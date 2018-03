Sérgio Conceição levou 20 jogadores para a deslocação a Liverpool e, na hora de escolher quem incluir na ficha de jogo, o técnico deixou de fora os dois capitães azuis e brancos: Ivan Marcano e Héctor Herrera.

O espanhol tem visto a sua situação física gerida ao longo das últimas semanas pois, tal como o próprio técnico chegou a admitir publicamente, apresentou alguns sintomas de fadiga.

Na mesma medida, também o mexicano, um dos mais utilizados da época, estará a necessitar de algum descanso pois, face ao castigo a cumprir na Liga NOS, também não irá defrontar o P. Ferreira, no próximo domingo.

Com os dois de fora, assim como Danilo Pereira, outros dos subcapitães, acabou por ser o central Felipe a envergar a braçadeira no encontro com o Liverpool. Felipe, aliás, acabou por assinar uma exibição muito positiva.