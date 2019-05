Herrera e os elogios de Lage:« Fico mais feliz quando é o meu treinador a fazê-los»

Para lá de ter abordado diretamente a final da Taça de Portugal , Héctor Herrera falou ainda dos elogios que Bruno Lage lhe reservou , algo que considera ser o "fruto do trabalho" que desenvolve. Ainda assim, o mexicano admite que fica mais feliz quando as palavras positivas chegam do seu treinador.

"Como jogador trabalhamos sempre para dar o nosso melhor. Quando ouves falar os treinadores, no meu caso fico mais feliz quando é o meu do que os adversários... Mas é fruto do trabalho que fazes dia a dia", explicou o mexicano, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo do Jamor, marcado para as 17:15 de sábado.