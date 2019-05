Herrera emite comunicado onde explica ausência da seleção e fala do futuro

Héctor Herrera anunciou, num comunicado publicado nas suas redes sociais, que não irá disputar a Gold Cup com a seleção do México, explicando tal decisão com dois motivos, relacionados com o presente mas também com o futuro."Preciso de recuperar na plenitude depois de uma temporada desgastante física e mentalmente, onde disputei mais de 50 jogos pelo meu clube; além disso, terei a oportunidade de definir o meu futuro profissional", referiu o médio do FC Porto, que termina contrato com os dragões no final da presente temporada.O Atlético Madrid tem sido apontado como o principal candidato a receber Herrera na próxima época.