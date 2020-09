Herrera ‘empurrado’ por Simeone: mexicano associado ao FC Porto

Héctor Herrera está com a sua posição fragilizada no Atlético Madrid e, nesse sentido, a imprensa espanhola voltou a associar o seu nome ao FC Porto. O mexicano, de 30 anos, não convenceu Diego Simeone, ao ponto de não fazer parte dos planos do técnico argentino para esta época, isto não obstante o facto de ter contrato com os colchoneros até 2022. Simeone tem o desejo antigo de acolher no Atlético Madrid o uruguaio Lucas Torreira, para ser uma alternativa credível ao duplo pivô do meio-campo formado por Saúl Ñíguez e Thomas Partey, mas para que isso seja possível é preciso que Herrera deixe o clube.

É grande a pressão sobre o internacional mexicano, até porque a imprensa espanhola garante que o Arsenal está recetivo a emprestar Lucas Torreira por uma época, com opção de compra. Sem conseguir agradar a Simeone e com vontade de jogar com regularidade, Herrera pode ver no FC Porto uma boa solução para retomar os melhores momentos da sua carreira, ele que ainda recentemente esteve presente no almoço de final de época dos dragões, promovido pelo amigo Iker Casillas.