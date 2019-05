Herrera: «Estamos top, muito unidos e focados»

Em antevisão àquele que poderá ser o seu último encontro pelo FC Porto, Héctor Herrera lançou o desejo de que o jogo deste sábado "tudo corra bem" para o lado portista, ainda que considere que esta partida seja bem diferente daquela que foi disputada na semana passada, para a Liga NOS.

"Tive a oportunidade de estar numa final e foi um pouco de falta de sorte, perdemos nos penáltis. Mas o grupo está focado em levar a Taça para casa amanhã. Não pensamos no que se passou. Estamos, sim, focados no jogo de amanhã e em dar o nosso melhor. Estamos top, muito unidos e focados. Preparados para amanhã dar o máximo e conquistar a Taça", garantiu o médio mexicano.





A final da Taça surge uma semana depois de os dragões terem deixado escapar o título de campeão nacional, algo que para o mexicano já é passado. "Foi um golpe difícil, porque estávamos muito confiantes mas as equipas vencedoras são feitas assim. Amanhã temos uma oportunidade única de conquistar a Taça. As equipas grandes não vivem do passado mas sim do presente."

Diante do Sporting, agora para a Taça de Portugal, Herrera poderá disputar o seu último encontro pelos dragões, um marco que o mexicano espera pontuar com uma conquista. "Falei com o míster e a minha família. Toda a semana sonhei em momentos únicos mas o mais importante é terminar o jogo como vencedor, mesmo que eu não marque. Esperemos que amanhã seja um dia feliz para a família portista.