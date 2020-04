Herrera, Felipe... e as 'porradas' em João Félix

Sempre que pode, Herrera acompanha os jogos do FC Porto pela televisão. O antigo capitão dos dragões revelou, na FC Porto TV, que viu esta época os clássicos com o Benfica na companhia dos seus atuais colegas de equipa no Atlético Madrid, Felipe e João Félix. Com as duas vitórias averbadas pelos dragões sobre as águias, o jovem internacional português teve de ter paciência.





"Quando posso vejo os jogos. Fico nervoso e quero que ganhem. Os clássicos com o Benfica vi com o Felipe e com João... E ficámos bem, ganhámos os dois... Temos dado 'porrada' ao João. Fico feliz quando ganhamos, fico chateado quando perdemos. Tenho muito carinho pelo clube, que tem pessoas que aprecio e admiro muito. Gosto muito da malta, jogadores, corpo técnico, staff, gente da limpeza, segurança, adeptos...", contou o internacional mexicano.