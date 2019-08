Herrera já dá Uribe como perdido

Com a frontalidade que o caracteriza, o técnico do América do México abordou o dossiê Mateus Uribe e assumiu que vai ser muito difícil ao clube segurar o internacional colombiano. Aliás, Miguel Herrera admitiu mesmo que já não deverá contar com o jogador no encontro desta jornada do campeonato, frente ao Tijuana.

"Ainda não tenho uma equipa definida para este jogo, porque a direção não me disse se poderia utilizar o Uribe ou não, mas trabalhei com todas as opções. Percebemos que quando chega uma equipa como o FC Porto e quer contratar-te, desperta muito a atenção", revelou Herrera, na conferência de imprensa realizada ontem.

"O negócio de Mateus teve avanços e não posso arriscar. Quando existe algo aqui não temos problemas em falar, há negociações. Uma coisa é aquilo que os representantes dos jogadores dizem, outra é aquilo que eu percebo quando falo com os jogadores e sou o primeiro a fazê-lo", acrescentou o técnico do América, dando a entender qual a vontade de Uribe.

Certo é que o jogador foi obrigado a treinar ontem com o plantel, mas acabou por sair a meio. Enquanto não for oficializado o negócio com o FC Porto, é assim que a situação se irá manter, muito embora essa ‘obrigação’ contratual com os mexicanos não deva contemplar a utilização no jogo frente ao Tijuana. Miguel Herrera já não conta com o médio colombiano.