Héctor Herrera, de 28 anos, ganhou gosto à conquista de títulos pelo FC Porto. Ele que sentiu, e muito, na pele, a longa travessia do deserto que durou desde 2013, altura da conquista da Supertaça, em Aveiro, na qual não chegou a ter possibilidade de atuar. Daí o sabor acrescido de um campeonato muito desejado.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de cumprir os meus sonhos, agradeço à minha família que sempre esteve comigo, nos bons e maus momentos, e por fim a toda a gente que acreditou em nós durante o ano", sublinhou internacional mexicano, que abriu o seu coração para confessar: "Desejava muito vencer títulos neste clube e, agora que senti o que é ganhar um troféu pelo FC Porto, mal posso esperar para ganhar mais troféus."

Continuar a ler

Que ninguém duvide, de resto, da felicidade que as festividades que agitaram a Invicta provocaram em Herrera. "Para mim isto significa tudo. É o meu primeiro título de campeão no FC Porto e é para mim uma honra poder contribuir para a entrada de mais um troféu no museu, que é espetacular. É um orgulho poder ficar na história deste clube, que é um dos clubes mais ganhadores do Mundo", sublinhou o capitão de equipa, elogiando o ambiente que reforçou a solidez do balneário: "Este grupo é especial, por tudo que vivemos durante o ano. Para mim, para os meus companheiros e para toda a gente que nos apoiou ao longo da temporada, este título é simplesmente inesquecível."



Capitão atingiu total de 200 jogos



Se tivermos em conta os 8 jogos que Herrera realizou pela equipa B na sua temporada de estreia na Europa, então o mexicano já atingiu os 200 jogos com o emblema do FC Porto ao peito. O médio teve altos e baixos ao longo de cinco temporadas, mas estabilizou com Sérgio Conceição, foi determinante quando Danilo Pereira se lesionou e teve a honra de levar o ‘caneco’.