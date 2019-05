Herrera: «Não vemos a final da Taça como a possibilidade de tirar uma espinha atravessada»

Nem uma desforra, nem a oportunidade de tirar uma espinha atravessada: a final da Taça de Portugal é, 'tão somente', a oportunidade de ganhar mais um título. Quem o assegura é Herrera, capitão do FC Porto, que, numa antevisão ao encontro marcado com o Sporting, no Jamor (sábado, 17h15), não escondeu o otimismo."É uma final muito importante para nós, o último jogo da época e queremos ir descansar felizes, com mais um título para o clube e para as nossas carreiras. Vamos abordá-la com a maior seriedade, que é como se deve enfrentar uma final: preparados para competir ao máximo e para ganhar", afirmou.E prosseguiu: "Obviamente, sabemos da importância que tem uma final, para mais diante de um rival. O facto de termos perdido a última decisão com eles não muda nada. Não vemos este jogo como uma desforra, nem como a possibilidade de tirar uma espinha atravessada. No futebol há segundas oportunidades, e esta é uma nova hipótese de ganhar um título, seja qual for o rival. Neste caso é o Sporting, e vamos tentar ganhar-lhes, só isso".O mexicano, de 29 anos, recordou ainda a última vez que o FC Porto disputou a final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga em 2015/16, jogo de má memória para os dragões (derrota nos penáltis por 4-2). "Já passei pela experiência de uma final no Jamor, com todo o ambiente que se vive e com o desfecho mau, aquele que nenhum jogador quer experimentar. Para esta final não imagino outra coisa que não seja ganhá-la e subir as escadas para erguer a taça de campeão".E concluiu: "Não é uma Taça para se jogar de forma descontraída, sabemos da importância desta decisão. Neste caso, temos novamente a oportunidade de estar neste palco, e sendo uma data redonda a única coisa em que podemos estar focados é em jogar com a máxima seriedade e intensidade, mostrarmo-nos à altura do aniversário, de uma decisão tão importante em Portugal e do último jogo de uma temporada em que fizemos uma grande campanha. Por tudo isso, seria muito bonito podermos trazer a Taça para casa.