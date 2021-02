Herrera: «Nunca tinha visto o Sporting assim...»

Héctor Herrera continua a acompanhar o futebol português e muito particularmente o FC Porto apesar de se ter mudado no verão de 2019 para o Atlético Madrid. O mexicano mostra-se supreendido pela classificação da Liga NOS, mas acredita que a sua ex-equipa vai diminuir a distância para o Sporting este sábado.





"Nunca tinha visto o Sporting assim, a 10 pontos do FC Porto e a 15 do Benfica, mas é mérito deles, do trabalho que têm feito. Em algum momento tinham que consegui-lo. Espero que o FC Porto consiga virar as coisas e chegar ao lugar onde deve estar sempre", disse, em declarações à Sport Tv, confiando na tal reentrada dos dragões na luta pelo título: "Acho que o FC Porto vai ser superior, vai entrar em campo e mostrar o que é o clube. Acredito que vamos vencer e vai ser um jogo importante para a equipa continuar a lutar pelo campeonato."Sobre os anos que passou no Dragão, Herrera recorda um lema que lhe ficou na memória e assenta que nem uma luva no clássico desta 21.ª jornada. "'É para ganhar!' Lembro-me sempre desta expressão... Estás na rua e as pessoas não dizem mais nada... 'É para ganhar', penso que representa muito bem o que é ser portista, não há nenhum jogo que não seja para vencer. E para mais tratando-se de um clássico tão importante para o campeonato", afirmou.