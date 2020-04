Herrera: «Golo na Luz? Não. O momento foi a nossa conversa, com Iker a falar e chorar...»

Fez esta quarta-feira dois anos que o FC Porto venceu na Luz e passou para a frente do campeonato, numa jornada que se revelou decisiva na conquista do título essa época. Herrera marcou o único golo do jogo, já nos derradeiros instantes, mas, curiosamente, não é esse o momento da temporada para o agora jogador do At. Madrid.





"Muitas pessoas dizem que o jogo da Luz foi um dos mais importantes. Mas no grupo sabemos que o momento mais importante foi, após a derrota com o Belenenses, a conversa no balneário, em que todos assumimos a responsabilidade pelo título… Ouvir uma lenda como Iker Casillas a falar e chorar… Esse foi o momento mais importante do campeonato. Se não tívessemos tido essa conversa no balneário, sem míster, sem nada, apenas entre nós, como jogadores, como homens, como família...", anotou Herrera, no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube, onde o mexicano esteve à conversa com Alex Telles e Ricardo Pereira.O lateral-esquerdo, de resto, também sublinhou a importância dessa mesma conversa, após o desaire por 2-0 no Restelo. "Não se discute a qualidade dos atletas do grupo, mas tenho a noção que nós eramos mesmo uma família, em que sabes que podes contar com o colega do lado. Ouvir o Iker falar daquela forma, uma lenda como ele, sentimos isso de uma forma muito forte. Compartilhámos da tristeza e depois compartilhámos da alegria", considerou Alex Telles.