Herrera quer renovar

Herrera procurou contornar a polémica em torno do seu vínculo com o FC Porto, que expira no final da presente temporada, mas lá acabou por assumir a vontade de alcançar um entendimento para continuar de dragão ao peito.

"Não me cabe a mim falar sobre isso, porque quem trata dessas coisas com o clube é o meu empresário. O melhor era que conseguissem chegar a um acordo, mas, como disse o treinador, estou aqui de corpo e alma e acho que o demonstro todos os dias", comentou o internacional mexicano, sem esconder um largo sorriso pela oportunidade de regressar à titularidade do FC Porto e a satisfação pela autoria do golo inaugural do triunfo ante o Lokomotiv: "Estamos muito contentes com este resultado e com a hipótese de podermos garantir a passagem à próxima fase em breve, mas não podemos facilitar para conseguirmos os nossos objetivos."

Otimismo que Herrera também arrastou à sua ausência e ao leque de soluções à disposição de Sérgio Conceição.

"Qualquer jogador quer sempre jogar, mas temos a abertura para falar com o técnico se temos alguma dor ou se sentimos que não estamos a 100 por cento e eu tinha algumas dores, mas a equipa é forte e está sempre bem, jogue quem jogar", justificou o mexicano.



Elogios a Sérgio



Os elogios que Sérgio Conceição fez ao caráter e dedicação de Héctor Herrera têm total correspondência no médio, que, em entrevista ao jornal ‘El País’, revelou toda a admiração que nutre pelo técnico do FC Porto. O mexicano de 28 anos não esquece quem lhe possibilitou ser pela primeira vez campeão por clubes.



"Foi a parte mais importante para que o FC Porto voltasse ao lugar que merece, pela sua personalidade. Tem esse ADN e transmite-o ao grupo. Foi a parte mais importante para voltarmos a ser campeões, para sermos um grupo forte e competitivo, foi o melhor que me aconteceu ele ter vindo para cá. Tal como aconteceu com Osorio [selecionador do México], estou agradecido. Fizeram-me sentir importante, deram-me o lugar que mereço", revelou o médio, que assumiu ter vivido "uma época inesquecível" na corrida até ao título.