Hertha junta-se à corrida por Grujic

O Liverpool não conta com Grujic para 2021/22. O FC Porto é um dos interessados em receber o médio, nem que seja novamente por empréstimo, mas não está sozinho nesta corrida. De acordo com o jornal alemão ‘Berliner Kurier’, o Hertha Berlim, da Bundesliga, está interessado em contar novamente com os serviços de Grujic, tal como aconteceu em 2018/19 e 2019/20.