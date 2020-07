História de Otávio a começar

Aos 25 anos, Otávio já carrega uma bagagem futebolística interessante, e a prova disso é o facto de ter chegado, em Tondela, aos 250 jogos como profissional. Na sua conta no Instagram, o brasileiro fez questão de assinalar tão significativa marca na sua carreira. "São 250 jogos como profissional! Aos poucos, vou contando a minha história. Feliz por chegar até aqui, mas certo de que ainda há muito por vir! Obrigado a todos os que fizeram e fazem parte dessa marca!", escreveu o criativo, recebendo a aprovação do companheiro Alex Telles: "Craque."

Dessas duas centenas e meia de encontros oficiais como profissional, 142 foram com a camisola da equipa principal do FC Porto e mais seis pela formação B. Quando esteve emprestado ao V. Guimarães, Otávio realizou 38 jogos pela equipa principal, mais dois pela B.

Antes de ingressar no nosso país, o brasileiro que está em vias de adquirir o passaporte português efetuou 62 encontros com a camisola do Internacional Porto Alegre, clube onde fez a sua formação.