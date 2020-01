Hoje há bilhetes para Alvalade

Os ingressos para o clássico com o Sporting, agendado para o dia 5 de janeiro, vão ser colocados à venda esta tarde (14h30), na bilheteira nascente do Estádio do Dragão. Os bilhetes têm o valor unitário de 31 euros e a venda será exclusiva a detentores de lugar anual com quota de novembro de 2019. Cada pessoa só poderá levantar um bilhete.