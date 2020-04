Hulk agradecido ao "professor" Jesualdo

Apesar de tudo o que ganhou com André Villas-Boas e Vítor Pereira, Hulk não esquece a importância que Jesualdo Ferreira teve na sua adaptação e evolução no FC Porto. O brasileiro assume mesmo que o técnico português era mais do que um treinador.





"Tenho gratidão com Jesualdo, foi o primeiro treinador que tive na Europa, no momento mais difícil da minha carreira, eu treinava a semana inteira e sabia que depois não podia jogar, devido ao castigo. Ele via-me triste, chamava-me, dizia para ter calma. Mesmo sabendo que eu não podia jogar, ele ajudava-me a melhorar, aprendi muito com ele. Foi mais um professor do que um treinador, alguém que educava dentro do campo e tirava aquilo que tínhamos de melhor, estou grato e faz parte do meu sucesso", recordou o brasileiro, na FC Porto TV.