Hulk confessa que preferia o Benfica na final da Liga Europa

A conquista da Liga Europa foi um momento marcante na carreira de Hulk, mas o brasileiro confessou, no programa 'FC Porto em casa', que preferia ter defrontado o Benfica na final disputada em Dublin, ao invés do Sp. Braga, por tudo o que envolve um clássico.





"No final do segundo jogo frente ao Villarreal comemorámos por estarmos na final da Liga Europa e logo a seguir ficámos a saber que o Sp. Braga tinha eliminado o Benfica. Houve gente que comemorou mais, mas eu disse que a final seria mais emocionante se fosse o maior clássico do futebol português. Não desrespeitando o Sp. Braga, que mereceu ir à final, porque fez um ótimo trabalho durante essa época, mas preferia ter defrontado o Benfica, por causa da competitividade e rivalidade, seria bom", destacou o avançado, na FC Porto TV.