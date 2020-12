Hulk é assunto que "requer muita paciência" para o Palmeiras

O Palmeiras confirmou o seu interesse na contratação de Hulk, que é também alvo do FC Porto para o mercado de janeiro. Paulo Buosi, presidente em exercício do Palmeiras por via de Maurício Galiotte estar afastado devido à Covid-19, comentou a forma cautelosa como o Verdão está a abordar o processo.





"O Hulk é um grande jogador, de seleção brasileira e é adepto do Palmeiras. Todos os grandes jogadores interessam ao Palmeiras. Evidentemente atravessamos um ano muito difícil, então é um assunto que requer muita paciência, responsabilidade e é assim que o assunto vai ser tratado. Vai ser tratado internamente", referiu o dirigente, à imprensa do seu país.Num ano marcado pela pandemia, Paulo Buosi escalpelizou as maiores dificuldades financeiras sentidas pelos clubes no atual contexto. "Temos uma queda nas receitas na ordem dos 30 por cento e isso é um grande problema para qualquer clube. Estamos a tratar com muita responsabilidade e um dos nossos objetivos é manter o clube financeiramente saudável. Uma das fontes de receita é a venda de atletas. Sabemos que isso pode acontecer, mas vamos tratar esse assunto sempre dando prioridade àquilo que o clube achar interessante e o no momento que o clube achar interessante", disse.