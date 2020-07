Hulk sobre o futuro: «Tenho recebido muitas propostas»

O futuro de Hulk está ainda por definir, mas para já é certo que o extremo não vai continuar na China. A revelação já foi feita publicamente pelo próprio jogador e reiterada numa entrevista ao Lance, publicada esta segunda-feira, na qual revelou também que tem recebido muitas propostas.





"Tenho um carinho especial pelo Palmeiras, mas não posso dizer que, em janeiro, estarei no Palmeiras ou não. Não quero iludir ninguém. Sou muito profissional, jogaria em qualquer clube. Se eu for para o Brasil, sendo o Palmeiras ou qualquer equipa, vou-me cuidar para dar o meu melhor. Dentro de campo, vou deixar tudo lá e dar a minha vida para ajudar, independentemente de qual for a equipa. Faço isso por paixão mesmo. Mas não sei se volto ao Brasil em janeiro. Tenho recebido muitas propostas, estudado e conversado com Deus para tomar a melhor decisão", apontou o extremo, que, tal como Record já avançou, tem o desejo de regressar ao FC Porto em janeiro.Sobre a sua condição física aos 34 anos, o jogador revelou uma história engraçada. "Hoje, em termos físicos, estou a sentir-me muito bem. É engraçado que o nosso treinador aqui, o Vítor Pereira, disse-me no outro dia: "Amigo, estás está com uma saúde... Faz-me lembrar a época no FC Porto... a voar, muito rápido", referiu.