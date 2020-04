Hulk: «Voltar ao FC Porto será sempre um sonho»

Já lá vão quase 12 anos que Hulk aterrou no Dragão para se afirmar como um dos melhores jogadores da história do FC Porto. Atualmente na China, ao serviço do Shanghai SIPG, o avançado brasileiro, agora com 33 anos, garante que se tem cuidado para poder continuar a jogar, não fechando a porta a um eventual regresso a Portugal.





"Quando se criam tantas amizades e se recebe tanto carinho num lugar, é normal que haja vontade de voltar. O FC Porto mora no meu coração e voltar será sempre um sonho, seria uma felicidade tamanha. Tenho-me cuidado muito, estou melhor do que estava antigamente, procuro ser muito profissional", referiu Hulk, no programa 'FC Porto em casa', transmitido nos meios do clube, acrescentando que sempre soube lidar com a desconfiança gerada em torno de si."Por onde entrei, fi-lo sempre pela porta da frente, e quando saí, foi também pela porta da frente. Dei sempre continuidade ao meu trabalho por onde passei, lidei com recordes de transferências, desconfiança à minha volta, mas sempre superei isso com conquistas no campo. Aqui na China isso também tem acontecido, ganhámos o primeiro título da história do clube e consegui ser o primeiro capitão a levantar esse troféu. Enquanto puder vou querer continuar a jogar e continuar a viver estas experiências", frisou o brasileiro.