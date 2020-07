Igor Cássio assina contrato com o FC Porto até 2022

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Igor Cássio até 2022. O avançado brasileiro, de 22 anos, ex-Botafogo, chega para reforçar a equipa B dos dragões.





Recorde-se que esta é a segunda contratação que o FC Porto anuncia para a próxima temporada, depois de o lateral-esquerdo brasileiro Carlos Gabriel, conhecido como Hulk, ter assinado um acordo válido para as próximas três temporadas com a equipa orientada por Sérgio Conceição, segundo avançou o empresário do jogador através do Instagram.